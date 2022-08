Nabou Dash interpellée par la police - Est-elle responsable de ses actes ?

Il faut savoir raison garder. La dame qui se fait appeler Nabou Dash, Seynabou Kébé de son vrai nom est très conne sur les réseaux sociaux. C’est une star. Elle a été invitée à répondre à une convocation de son ex-mari, M. Mbergane, et Sophie Guèye, qui dirige l’association Les Racines de l’Espoir.

Mais, la police Sénégalaise, assez perspicace, a constaté qu’elle n’était pas dans un état normal. Elle délire, elle pleure et elle rit à n’en plus finir au fur et à mesure qu’elle est interrogée par les enquêteurs. Au finish, les policiers ont décidé de requérir des psychiatres pour vérifier si elle n’est pas atteinte d’une maladie mentale.

En fait, la dame Nabou Dash ne jouit plus de toutes ces facultés mentales. Une raison suffisante pour la laisser rentrer chez elle afin qu’elle puisse bénéficier d’une assistance médicale conforme à sa maladie.

Les redoutés mais redoutables policiers de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) ont donc bien compris.

En termes clairs, ils ont compris qu' à cause de son comportement incohérent, la star souffre de troubles qui nécessitent une prise en charge médicale.



Nous avons appris que la procédure judiciaire qui la concerne n’aura lieu qu’après l’examen d’un psychiatre.

Nous y reviendrons avec une ébauche de détails !





clounjay@yahoo.fr