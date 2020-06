Nécrologie : Décès de Moise Ambroise Gomis.

Nous venons d’apprendre le décès de Moise Ambroise Gomis. L’animateur de la RTS s’est éteint ce matin à Dakar des suites d’une maladie.

Moise Ambroise Gomis n'est plus. L’homme qui sillonnait tout le pays à la recherche de la plus belle fille du Sénégal est décédé. L'organisateur du concours « Miss Sénégal » après 26 ans à la tête du comité d’organisation avait cédé la place à Amina Badiane pour soucis de santé.

Ancien animateur, il a fait les beaux jours de la RTS. Il était aussi l'organisateur de plusieurs concours dont les « Ciseaux d'or », le « Trophée prestige » de la coiffure et « Miss Jongoma ».

La levée du corps de Moïse Ambroise Gomis est prévue à 14 heures à la mosquée de Sicap Karack suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff.

Toute l’équipe de Dakarposte s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la RTS, à sa femme Viviane et à la famille éplorée.









avec dakaractu