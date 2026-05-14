Nécrologie- L'homme d'affaires, Cheikh Amar, perd sa mère !

L'homme d'affaires, Cheikh Amar, a perdu sa mère.

En effet, Adja Ndèye Coura Ndiaye a quitté ce monde futile et périssable.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à M. Amar et à toute sa fratrie éplorée .



Qu'Allah accueille la défunte dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!