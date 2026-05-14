TRAFIC DE DROGUE : UN PASSAGER ARRÊTÉ AVEC 17,5 MILLIONS FCFA DE HASCHICH À KARANG

La Brigade commerciale des Douanes de Karang a procédé, ce mardi 12 mai 2026, à une importante saisie de drogue dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants.



L’opération, menée sur la base de renseignements et d’indices jugés probants, a permis d’intercepter un véhicule de transport en commun suspect. Le contrôle approfondi a conduit à la découverte de 10 plaquettes et 26 sachets de haschich, pour un poids total de 3,5 kg.



La contrevaleur de la marchandise saisie est estimée à 17,5 millions de francs CFA. Le détenteur de la drogue, un homme d’une trentaine d’années de nationalité sénégalaise, a été identifié et arrêté.





Placé en garde à vue, il devrait être déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Fatick.

































































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