Nécrologie- Le chanteur, Fallou Dieng, perd sa grande soeur

C'est le chanteur "himself" qui annonce la mauvaise nouvelle: "Innâ lillahi wa innâ ilayhi râji'ûn

Je viens de perdre ma grande soeur Fatou Ndiaye Dieng décès survenu hier soir en Espagne nitkou bakh beugeu mbok yalnako yalla yeureum kharé ko Aldiana Amin Fatiha 11 likhlass 🙏😭"





Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à Fallou Dieng et à toute sa famille éplorée .



Qu'Allah lui fasse miséricorde !