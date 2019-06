Nécrologie- Le ministre Moustapha Diop perd finalement son papa

Encore la grande faucheuse, serait-on tenté de dire! Dakarposte a appris que le papa du ministre de l’Industrie et des petites et moyennes Industries, Moustapha Diop est finalement décédé.

Malade depuis un bon bout de temps, El Hadj Amadou Bassirou Diop a été récemment évacué dans une clinique de la place par son illustre fils.



Aux dernières nouvelles, le disparu va finalement se reposer au cimetière de Touba.



Dakarposte présente ses condoléances au ministre Moustapha Diop, à sa famille éplorée et à toute la commune de Louga dont il est le maire.



Que Dieu accueille Baye Bass, comme on surnommait le défunt dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique !