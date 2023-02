Nécrologie : Le ministre de la santé et de l’action sociale, Marie Khemess Ngom Ndiaye a perdu son époux

Une triste nouvelle vient de s’abattre sur le gouvernement avec le rappel à Dieu de Monsieur Gabriel Birame NDIAYE, époux de Maire Khemess Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Après une hospitalisation à l’hôpital Fann, Gabriel Birame Ndiaye a finalement rendu l’âme ce mardi.



Dakarposte s’associe à la douleur de sa famille et présente ses condoléances au ministre de la santé et de l’action sociale, peinée.















































source dakaractu