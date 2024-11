Nécrologie- Le monde du foot-ball endeuillé...Babacar Louis Camara n'est plus !

Dakarposte vient d'apprendre la triste nouvelle: la planète football en deuil.



En effet, Louis Babacar Camara a tiré sa révérence.



Il nous revient que cet ancien joueur du Jaraaf de Dakar, ancien capitaine des "Lions" a succombé à une courte maladie.



La cérémonie de levée du corps est prévue ce vendredi à 15h . Il sera ensuite enterré au cimetière musulman de Yoff.



notamment son fils Titi Camara, son beau fils Cheikh Fall (Dg COMTEL), au monde du football, entre autres.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!