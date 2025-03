Nécrologie- Me Khoureychi Ba n'est plus !

Dakarposte a appris le rappel à Dieu de Me Khoureychi Ba en Turquie.



Avocat engagé dans de nombreux combats, il fut notamment un ardent partisan du "pape du Sopi" (Me Abdoulaye Wade).



Le défunt était également avocat attitré de feu l'adjudant-chef Didier Badji , Pape Alé Niang, Ousmane Sonko etc...



Pour ceux qui l'ignorent, il est le papa du rappeur Khalifa.



Que son âme repose en paix et qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste.