Nécrologie- Tivaoune endeuillée...Rappel à Dieu d'un petit-fils du regretté Serigne Babacar Sy (RTA)

Dakarposte a appris qu'un illustre petit-fils de Serigne Babacar Sy a tiré sa révérence.



En effet, il nous revient que Serigne Cheikh Tidiane Sarr ibn Sokhna Khady Sy Babacar

a quitté ce monde futile et périssable.



Fils de Serigne Serigne Abdourahmane Sarr, le défunt est décédé à Paris ce 31 Décembre 2022 à Paris.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à toute la fratie Sy et Sarr endeuillés.





Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!





