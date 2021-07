Nécrologie : Triste nouvelle pour le chanteur Youssou Ndour (photo)

L’homme s’est révélé aux Sénégalais par la grâce d’une chanson célèbre de l’artiste Youssou Ndour. Assurance Malick Diop, ancien homme d’affaires, n’est plus. Il est décédé ce dimanche vers 12 heures. Le défunt était aussi le beau-père d’Abdoulaye Mamadou Guissé.



« Mon beau-père Assurance Malick Diop vient de nous quitter ce matin vers 12h. Un père et ami pour moi. Il m’a donné en mariage sa fille Dièye Bou Serigne Saliou, Mme Guissé dans la simplicité et par sa noblesse légendaire que Youssou Ndour ne cessait de chanter partout», témoigne le président de l’Omart, Abdoulaye Mamadou Guissé.



« J’ai perdu un père, un homme de refus, un conseiller. Mes condoléances à Mme Guissé Dieye Diop et sa famille ainsi que tous les Sénégalais. Un champion est parti. Que la terre lui soit légère »,rajoute ce dernier, peiné par la perte.



La rédaction de dakarposte présente ses condoléances à la famille éplorée.













































source senenews