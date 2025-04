Nécrologie : le Khalife général des Layènes, Mouhamadou Makhtar Laye, rappelé à Dieu

Le Khalife général Seydina Mouhamadou Makhtar Laye, sixième guide spirituel des Layènes, nous a quittés dans la nuit du mardi au mercredi et a été inhumé.



Fils de Seydina Mandione Laye, deuxième Khalife du Mahdi entre 1949 et 1971, et de Ya Faty Niang, le Khalife Mouhamadou Makhtar Laye était unanimement reconnu pour sa sagesse, son humilité et sa profonde spiritualité. Après le rappel à Dieu de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, il était devenu Khalif des Layènes en août 2021.



Petit-fils de Seydina Limamou Laye, il fit ses études secondaires au lycée Blaise Diagne de Dakar, avant de poursuivre son parcours académique au Maroc, puis en France, où il séjourna de 1977 à 1987. Ce long séjour entre le royaume chérifien et le pays de Marianne témoigne d’un itinéraire intellectuel riche et exigeant. À son retour au pays, le diplômé en informatique servit durant quelques années à l’Office national des postes et des télécommunications, aujourd’hui connu sous le nom de Sonatel.



De prime abord, ce cheminement – des bancs du lycée aux amphithéâtres étrangers – pourrait évoquer la figure d’un cadre moderne, costume-cravate, lunettes blanches, empreint de raffinement à l’occidentale. Mais Seydina Mouhamadou Makhtar Thiaw Laye portait une autre élégance : celle, sobre et spirituelle, que symbolisaient ses deux turbans, l’un blanc, l’autre noir – signes visibles de son enracinement dans la tradition layène et de son engagement au service de la foi.





































