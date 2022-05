Négligences dénoncées, l'alerte du khalif, Serigne Mbaye Sy et d'une députée...Pourquoi la direction de l'hôpital "Dabakh" et le ministre de tutelle doivent démissionner ou être... démis

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 26 Mai 2022 à 15:32

Convenons-en, la sécurité est une attitude qui s’apprend à titre préventif car lorsqu’une urgence survient, il faut souvent réagir sur le coup. Il n’est pas raisonnable de penser que vous disposerez de plusieurs minutes pour revoir les conseils de sécurité alors qu’un incident est en train de se produire. Tel a été le cas lorsque l'incendie s'est déclaré sous le ciel étoilé de Tivaouane. Les secouristes, désemparés, ont eu toutes les peines du monde pour circonscrire les flammes. Qui ont fait des ravages.



Cela dit, il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que ce qu'il est convenu d'appeler "le drame de Tivaouane" remet en lumière les graves carences du système sanitaire public sénégalais. Au banc des accusés, concernant le sinistre de la capitale du tidianisme au Sénégal, se trouve l'actuel ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, mais aussi et surtout la direction de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy.

Dans ces vidéos entre autres captures d'images que nous publions ci-dessous, afin que nul n'en ignore, celui qui est aux commandes du secteur névralgique de la santé est vivement contesté. "Diouf Sarr doit démissionner", "Démission Diouf Sarr", entre autres...

Aussi, publions-nous la vidéo du saint homme, khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Qui, au même titre que Mme la député ont beau plaidé pour cet hôpital. En vain. C'était il y'a de cela quelques années. Des plaidoyers tombés tombés dans l'oreille d'un sourd.



En outre, c'est connu: les extincteurs d’incendie peuvent sauver des vies. Comment comprendre alors que deux extincteurs d’incendie seulement fonctionnent au niveau de cet hôpital?



Bref, Abdoulaye Diouf Sarr, était au courant de la situation de ce centre de santé. Hélas, Monsieur le ministre. a, pourrait-on dire, feint la myopie et/ ou avait du persil dans les oreilles (comprenez ne rien entendre ou avoir les oreilles bouchées)



Les populations, via les réseaux sociaux entre autres caisses de résonance (radios etc...) réclament son départ du ministère de la santé. À moins que...



























Mamadou Ndiaye