Négociations FMI-Sénégal : Rencontre entre Cheikh Diba et Abebe Aemro Selassie (Directeur FMI Afrique)

Dans le cadre des discussions sur un nouveau partenariat entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI), le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a reçu ce jour Abebe Aemro Selassie, directeur du Département Afrique du FMI.



Cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement commun à finaliser rapidement le nouveau programme économique et financier du gouvernement sénégalais. Le ministre a souligné la détermination des autorités à instaurer une trajectoire de redressement des finances publiques, à la fois durable et souveraine, pour assurer la stabilité macroéconomique du pays et améliorer le bien-être des Sénégalais.













































Seneweb