Népal : un Sénégalais arrêté avec 76 capsules de cocaïne

Amadou S., puisque c’est son nom, a été arrêté dans un hôtel de Thamel, un quartier touristique. Il est arrivé dans le pays en provenance d’Éthiopie, à bord d’un vol de Qatar Airways. «Il avait été placé sous surveillance en raison de son comportement jugé suspect», souligne Les Échos. Qui rapporte que Amadou S. a été arrêté «en possession de 16 capsules de cocaïne qu’il avait avalées».



«Des examens médicaux ont ensuite révélé la présence d’autres capsules dans son appareil digestif, poursuit le journal. Hospitalisé, il a subi une intervention permettant l’extraction de 60 Capsules supplémentaires. Au total, 76 capsules contenant environ 1,5 kilogramme de cocaïne ont été récupérées par les autorités.»



Le quotidien d’information renseigne que le Sénégalais a été arrêté en même temps que deux Indiennes. Ces dernières, informe la même source, venaient de New Delhi, devaient récupérer la drogue transportée par le Sénégalais. «Les trois suspects font désormais l’objet d’une enquête pour trafic de stupéfiants en vertu de la législation népalaise sur les rogues», conclut Les Échos.















































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