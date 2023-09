New York : arrivée mouvementée de Macky Sall

Le Président Macky Sall est arrivé ce dimanche vers 17 heures (21 h GMT) à New York. Le chef de l’État prend part à l’Assemblée générale des Nations unies (17-23 septembre). Comme il fallait s’y attendre, il y avait un comité d’accueil aux abords de l’hôtel de la délégation présidentielle.



D’un côté, les partisans du pouvoir avaient exhibé des drapelets aux couleurs du Sénégal et arboré des tee-shirts à l’effigie de Macky Sall. Ils chantaient et dansaient à la gloire de ce dernier.





De l’autre côté, les partisans de Ousmane Sonko, portaient la réplique. Ils scandaient «Sonko, ya bari doole» en brandissant des pancartes où l’on pouvait lire, notamment, que Macky Sall est à la tête d’une dictature. Derrière les barrières métalliques qui les contenaient, ils répétaient en direction du camp en face : «Ici, on est en Amérique». Manifestement, c’était pour dire que personne ne pouvait leur interdire de manifester, de s’exprimer.







Victime des pro-Sonko, «Coura Macky» a passé un sale quart d’heure dans les rues de New York. La député Bennoo a été aspergée d’eau. Elle semblait désemparée et dans tous ses états. En tentant de s’en prendre à ses agresseurs, elle a été maîtrisée par les forces de l’ordre new-yorkaises.































































