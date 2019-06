Neymar accusé de... viol risque 5 ans de ...prison

Depuis plusieurs jours, Neymar défraye la chronique. Vendredi 31 mai dernier, la star du PSG était accusée de viol par une Brésilienne prénommée Najila Mindes de Souza. Cette dernière entretenait au début une relation virtuelle avec le footballeur avant qu'il ne la débarque à Paris le 15 mai dernier. Leur nuit ensemble aurait rapidement tourné au cauchemar d'après le témoignage glaçant de la plaignante, laquelle fait état d'un Neymar alcoolisé et agressif. « Il m’a retournée et a commis l’acte, et pendant qu’il commettait l’acte il a continué de me frapper violemment sur le derrière. Ça a été très rapide (…) Je suis traumatisée. Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait », a-t-elle déclaré lors d'une interview pour une chaîne brésilienne.



Neymar de son côté, a fermement réfuté les faits qui lui sont reprochés, dénonçant un piège et dévoilant au passage des photos intimes de sa victime présumée ainsi que leurs échanges par messages. Une ligne de défense controversée qui allait toutefois dans le sens de la superstar du foot. Pourtant de nouvelles révélations semblent coïncider davantage avec la déposition de Najila Mindes.



« Tu en redemandais »

Jeudi 6 juin dernier, les médias brésiliens TV Globo et Record ont réussi à se procurer l'intégralité de la discussion entre Neymar et Najila datant du 16 mai, soit au lendemain de la supposée agression. Parmi les messages échangés se trouve une photo sur laquelle la jeune femme montre ses fesses marquées par les coups. Un cliché qui semble avoir bien fait rire le sportif. « Pour ces marques, tu es aussi coupable, ha ha ha, tu en redemandais », a-t-il répondu. De quoi susciter l’indignation de Najila qui réplique « Tu es fou, je t'ai demandé d'arrêter et tu t'es même excusé ! »



L'affaire est donc loin d'être finie. Vendredi 7 juin, Neymar et la plaignante étaient entendus par les autorités brésiliennes. Pour l'heure, le coéquipier de Kylian Mbappé est uniquement inquiété pour avoir diffusé des photos intimes de la jeune femme et risque tout de même jusqu'à cinq ans de prison.