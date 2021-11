Nicaragua: sans surprise Daniel Ortega réélu président pour un 4e mandat selon les premiers résultats

Ce fut un scrutin sans opposition, sans observateurs étrangers, sans journalistes de médias internationaux. Un scrutin qualifié par le président américain dans la nuit de « pantomime », « ni libre, ni juste et certainement pas démocratique ».



Selon des premiers résultats officiels partiels rendus publics ce lundi par le tribunal électoral et rapportés par l'AFP, le président du Nicaragua Daniel Ortega a été réélu dimanche pour un quatrième mandat de cinq ans avec 75% des voix. Des résultats partiels officiels basés sur le dépouillement de 49% des bureaux de vote, selon le tribunal électoral, qui donne un taux de participation de 65,34%. Un observatoire proche de l'opposition, Urnas Abiertas, donnait lui un taux d'abstention de 81,5%, basé sur les données de 1.450 observateurs non autorisés présents dans 563 bureaux de vote.



Qui dit vrai ? Cela ne changera pas les résultats, de toute façon. Sans adversaire, le Front sandiniste de libération nationale, FSLN, était assuré de remporter une très confortable majorité à l’Assemblée, et Daniel Ortega, un quatrième mandat consécutif.



Un dialogue est-il possible avec l’opposition ?

Les avis divergent, selon les membres de l’opposition en exil, que RFI a pu interroger. Une forme de dialogue national semblait possible, après les élections. Daniel Ortega a récemment placé à la tête de secteurs clés, comme le Cocep - le Medef local - plusieurs personnes, qui avaient mené des négociations dans le passé. Ce dialogue pourrait concerner la libération des principales figures de l’opposition, mais en aucun cas amener à un partage du pouvoir.



Le couple Ortega-Murillo est en position de force, avec une opposition décimée. Une vingtaine de personnes ont encore été arrêtées ce week-end. Il faut aussi rappeler la très grande fermeté du discours du président, dimanche, qui a conspué ses opposants, les a accusés d’être des démons qui choisissent la violence. Difficile, dans ces conditions, d’imager l’ouverture d’un dialogue direct, en tout cas.