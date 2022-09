Nice : le feuilleton Bamba Dieng n’est pas terminé…

L'entraîneur de Nice Lucien Favre a assuré vendredi que son club espérait encore recruter l'attaquant sénégalais de Marseille Bamba Dieng, dont le transfert a été bloqué jeudi soir à cause d'un problème à la visite médicale.



"Je sais que les dirigeants veulent rediscuter avec Marseille. Je sais que parfois cela peut coincer. Mais oui, je veux le joueur. Il peut jouer sur un côté et dans l'axe", a déclaré Favre en conférence de presse.



Dieng devait s'engager jeudi soir avec Nice pour un contrat de cinq ans et un transfert estimé à 9 millions d'euros plus des bonus. Mais un problème a été détecté lors de la visite médicale. Qualifié de "problème mineur" par une source à l'OM, ce problème concernerait un genou du jeune attaquant.



"Cela n’a pas pu se faire hier. On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente", a déclaré le président de Nice Jean-Claude Rivère.



Le mercato a fermé jeudi soir en France mais les clubs de L1 ont encore la possibilité de recruter en tant que joker un joueur évoluant en France.



Cet été, la direction de l'OM avait identifié Dieng comme un des très rares joueurs de l'effectif susceptible de permettre d'enregistrer une plus-value, bienvenue alors que les comptes du club sont dans le rouge vif. Le club a donc poussé pour un départ.



Dieng était arrivé à l'OM en 2020, dans le cadre du partenariat entre le club provençal et l'académie sénégalaise de Diambars. D'abord intégré à la réserve, il avait rejoint l'équipe professionnelle lors de l'intérim assuré par Nasser Larguet, alors directeur du centre de formation, entre le départ d'André Villas-Boas et l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur.



Il a inscrit neuf buts en 42 matches sous le maillot marseillais.









































seneweb