Nigeria : au moins 31 morts dans une bousculade lors d'une distribution de nourriture par une église

Au moins 31 personnes ont été tuées samedi lors d'une bousculade survenue dans le sud du Nigeria durant une distribution de nourriture organisée par une église, a déclaré la police.



Des chaussures et des sandales gisaient sur le sol après la catastrophe dans la ville de Port Harcourt, dans l'Etat de Rivers, ont affirmé la police et des témoins. «Malheureusement, la foule est devenue agitée et incontrôlable et tous les efforts déployés par les organisateurs pour ramener le calme ont échoué, d'où la bousculade», a déclaré la police dans un communiqué. «Au total, 31 personnes ont perdu la vie dans la bousculade».



La police a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les responsables de l'église n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour réagir. Les médias locaux nigérians ont rapporté que l'événement était organisé par l'église King's Assembly pour offrir de la nourriture et diverses fournitures aux indigents sur un terrain du club de polo de la ville pétrolière.







































seneweb