Nomination de Boubacar Camara au poste de Secrétaire Général du Gouvernement- Le meilleur profil qu’il fallait pour aiguillonner l’Action gouvernementale

Qui mieux que Boubacar Camara le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pouvait-il trouver pour lui tenir les rênes d’une responsabilité aussi redoutable que le Secrétariat Général du Gouvernement ?



Boubacar Camara c’est l’anti modèle du Politicien roublard et maitre dans l’art de la tortuosité ; du type de Politicien tout fait pour le ministère de la Parole vide, sans expertise, sans parcours, et ne vivant que du Fruit de son génie démagogique. L’homme est crédité d’un background intellectuel, académique et administratif qui force le respect. Il a gravi les échelons et suivi son étoile avec patience, construisant à chaque étape de son itinéraire un morceau éclatant de l’image qui a façonné sa personnalité d’aujourd’hui.

Déjà, en tant que candidat à la dernière Présidentielle, il délivrait un discours sur l’Economie, sur l’Agriculture, sur le Commerce, sur la Diplomatie, sur ;la valorisation des ressources, qui faisait autorité dans le concert des offres programmatiques distillées ici et là par les potentiels présidentiables. Et il n’est point étonnant, alors, que beaucoup de Sénégalais, même sans jamais penser mettre leur carte dans l’urne en sa faveur, affichent de véritables signes d’adhésion à la prégnance de son discours, à la profondeur de sa Pensée politique et au caractère particulièrement novateur de sa vision globale du Développement.





La fonction qu’il fallait à un « crack » de l’administration





Une telle maturité politique est, chez lui, doublée d’un patriotisme et d’un sens du réalisme à nuls autre pareils. Son destin de « recalé » à la Présidentielle de 2024 lui a permis de nous en administrer la preuve.

En effet, il a fait partie des premiers candidats dits « spoliés » à plier ses ambitions pour se ranger derrière Ousmane Sonko.

Les arguments qu’il avait alors publiquement avancés pour expliquer sa décision d’embarquer à bord du navire Pastef étaient empreints de cohérence et résonnent encore dans les mémoires.

Elle n’était dictée ni par un sentiment d’impuissance devant l’évidence, encore moins par une volonté à peine voilée de plaire au chouchou du peuple, mais plutôt par un sens élevé de la logique et du réalisme, étant entendu que même avant que d’être écarté de la course, il n’avait de cesse de répéter qu’il trouvait d’importants points de convergences entre son offre programmatique et celle du leader charismatique du Pastef. Suprême acte de grandeur de la part d’un excellent créateur de contenus en termes de progrès, et qui aurait bien pu se recroqueviller effrontément sur les ruines son éviction.



A quoi s’attendait-il donc lorsqu’il décidait de se mettre dans les rangs, dans la troupe de ce « Général » que des circonstances particulières avaient fini de placer en tête de pont ? A rien du tout.

En fait, c’est aussi une des marques de fabrique de cet homme qu’il incarne un sens de la dignité profondément ancré dans le désintéressement, surtout lorsque c’est la survie de la République qui est en jeu. Voilà qui explique qu’au lendemain de l’accession du tandem Diomaye/Sonko au Pouvoir il a choisi de les mettre à l’aise en s’inscrivant volontiers dans un effacement exemplaire, au risque de faire oublier qu’il avait contribué pour quantité non négligeable à la conquête de la victoire qui consacrait l’arrivée du Pastef au Pouvoir.

En termes plus clairs, l’homme, selon toute vraisemblance, n’aurait rien demandé, n’aurait rien réclamé, en forme de retour d’ascenseur ; parce que convaincu que les compagnonnages politiques ne doivent pas être des connivences d’intérêts devant forcément déboucher sur un retour d’investissement.



Ainsi, plus d’un an après l’avènement du nouveau régime, Boucabara Camara est resté dans une logique contributive, commentant les faits et gestes, les actions posées par le nouvel Etat par des sorties publiques constructives, qui témoignent de la permanence de son esprit patriotique et républicain.

Et, alors, naturellement, logiquement, vint le temps où l’Exécutif sent la nécessité de ne plus laisser un homme d’une si remarquable qualité intellectuelle et politique évoluer hors de la sphère gouvernementale.



La station qui vient de lui être dévolue n’est donc, à vrai dire, ni surfaite, ni usurpée. C’est un acte logique qui consacre la reconnaissance des qualités supérieures d’un vrai leader qui pense cohérence, efficacité et développement, comme d’autres pensent toute leur activité politique en termes de gains à engranger de manière ponctuelle.

Avec sa présence au sein de l’appareil d’Etat, et compte tenu surtout du caractère particulièrement stratégique de la fonction qui lui est échue, il y a fort à parier que l’action gouvernementale prendra un nouveau départ, dans lequel s’imposera forcément l’ADN d’un homme respectable, pas vraiment comme les autres.









