Nomination de Samba NDIAYE: Plus de 20 000 signatures en moins de 24 heures pour exiger son limogeage

Décidément, la promotion de certains politiciens affublés du titre de transhumants, du fait de leur changement de camp politique, par les autorités à la tête de l’Etat continue susciter une vague de colère dans les plus hautes sphères du parti Pastef.



En réponse, les militants du Pastef ont rapidement lancé une pétition en ligne pour exiger la révocation de Samba Ndiaye. En moins de 24 heures, un nombre de 23 971 signatures a été récolté, illustrant l’ampleur de la contestation. Sur ce, des cadres du Pastef, tels que Guy Marius Sagna et Wally Diouf Bodian ont également rejoins les séries de protestations en demandant eux aussi la destitution immédiate de Samba Ndiaye, en prenant position contre cette nomination.



D’ailleurs, ces figures emblématiques du parti envoient un message fort contre les pratiques de transhumance, qui, selon eux, minent la cohérence et la crédibilité des partis politiques et des institutions sénégalaises. De hauts responsables comme Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) sont monté au créneau. Il n’a pas manqué d’exprimer sa colère. Puisqu’il l’a manifestée à travers sa page Facebook.















































































































rewmi