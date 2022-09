Nomination du Premier ministre finalement calée entre vendredi et...samedi– Le Président Macky va encore surprendre son monde ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que c’est à cause du grand Magal de Touba que le président de la République, chef suprême des armées, "Gardien de la Constitution", ... n’a pas encore nommé son Premier ministre.



Mais, selon nos sources, " l’homme fort du pays " (entendez le Président Macky Sall) a déjà décidé et il a choisi son homme, celui qui a le profil qui l’intéresse.

Du coup, tous les grands responsables de la coalition qui pensent être sur les tablettes de Macky sont sur des charbons ardents.

Ils attendent, assis sur des braises. Qui sera l’heureux élu ? Mystère et boule de gomme; du moins pour le moment car les radars fureteurs de dakarposte fouinent "night and day" aux fins de vous filer la primeur.



Il nous revient que le nom du Premier Ministre sera connu entre vendredi et samedi. En somme, le cocotier sera secoué peu après le grand Magal de Touba.



Quid du Premier Ministre?

En tout cas, selon nos sources, il ne s’agira pas de Mimi Touré allusion faite au poste de chef de l'ossature gouvernementale.

Dakarposte tient de sources jusqu'ici fiables que le « patron » (Macky) n’a pas, du tout alors confiance en Mimi et cela se comprend. La dame, au teint d'ébène, n’a jamais réussi aucune des missions que Macky lui a confiée. Comme ministre de la Justice elle a failli. Comme Premier ministre elle n’a pas donné satisfaction.

Qui plus, elle ne cache pas ses ambitions présidentielles.

Bref, autant de raisons pour lesquelles elle n’a pas été proposée pour occuper le perchoir de l’Assemblée nationale, ce qui a occasionné son courroux et son " guedd ".



De la même manière que Macky a surpris tout le monde en proposant le nom d’un de ses proches comme Président de l’Assemblée nationale, de la même manière il revient à dakarposte que "l’homme des pensées de Marième Faye Sall " surprendra son monde en nommant le prochain PM.



Personne ne peut dire de qui il s’agira, même ceux qui fanfaronnent en prétendant qu’ils ont reçu des confidences racontent des histoires.



Macky n’a rien ne dit à personne et il ne s’exprimera que lorsque le moment sera venu. Tous ceux qui pérorent sur de prétendues confidences sont dans le faux et ils le savent.





clounjay@yahoo.fr