Non, TAS, un ministre ne devrait pas dire ça !

Monsieur Thierno Alassane Sall(TAS), j'ai lu les bonnes feuilles de votre livre intitulé le Protocole de l'Elysée, avec beaucoup de déception et d'amertume. Un ministre de la République un jour, un ministre toujours ... car la République est sacrée, il faut respecter certaines valeurs et pourtant votre parti s'appelle la république des valeurs.



Cependant, avec vos révélations fondées ou inventées, vous avez foulé aux pieds les fondamentaux de ces deux mots. Il faut savoir faire la différence entre la politique et la République.



Quelque soit votre différend avec le Président Macky Sall, il vous fallait de la tenue et de la retenue d'un homme d'État. Cet État, qui vous a formé et forgé pour pouvoir prétendre à certaines responsabilités, mérite respect et protection. Il faut savoir raison gardée et ne pas divulguer les secrets d' État sur la place publique. En le faisant, vous avez cru toucher le président et son régime mais au contraire, c'est l'État que vous avez attaqué.



Bienque cet Etat soit aujourd'hui incarné par le président Sall, demain il sera incarné par quelqu'un d' autre et pourquoi pas un autre Sall comme TAS. Et vous imaginez qu'elle serait votre pensée sur une personne qui commettrait la même erreur que vous?



Monsieur le ministre, j'avais beaucoup d'estime pour vous, j 'ai suivi votre parcours à l'Asecna, à l' Artp, aux ministères des infrastructures et énergies et j'ai été fasciné par vos résultats. Cependant, avec cette faute lourde, vous avez perdu cette estime, car quelque soit le degré d'adversité politique, notre nation et notre Etat ne devraient pas en prendre un sacré coup. Vous avez déshonoré notre république, vous avez affaibli nos institutions, vous avez souillé la fonction de ministre.



Et pourtant au Sénégal, on ne manque pas de références à la matière, Ousmane Tanor Dieng, Djibo Leyti Ka, le président Abdou Diouf, le président Mamadou Dia, Abdou Aziz Tall, Bruno Diatta, Modou Diagne Fada, Aminata Mbengué Ndiaye, le président Macky Sall

...La liste est loin d'être exhaustive, ces hommes et femmes d' État nous ont montré et certains continuent encore de nous montrer la voie à suivre pour la cohésion sociale dans une République des Valeurs fortes.







Ousmane Thioune, un enfant de la République