« Nous ne partageons pas le discours tenu par les leaders de Yewwi Askan Wi… »

Revenant sur le contentieux entre Yewwi Askan Wi et le Conseil constitutionnel qui a invalidé sa liste proportionnelle, Abdourahmane Sarr de faire savoir ce qui suit : « Le peuple sénégalais est démocrate et le Sénégal une démocratie majeure avec des institutions qui fonctionnent normalement… ».



Pour M. Sarr, « le processus électoral doit poursuivre son cours tel que décidé par le Conseil Constitutionnel ».



« Nous aimons le Sénégal et ne partageons pas le discours tenu par les leaders de Yewwi Askan Wi au nom des Sénégalais », a précisé Abdourahmane Sarr à qui veut l’entendre.