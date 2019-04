Nouveau Gouvernement : Cheikh Oumar HANN, La Caution Zéro De La Rupture

Cheikh Oumar HANN nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et ce n’est pas un poisson d’avril.



Epinglé par un rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) en tant que directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), l’homme a pris du galon et devient l’alter égo de son ennemi juré dans le Fouta, Abdoulaye Daouda DIALLO, ministre des Finances et du Budget.



Avec cette nomination, Macky SALL aura du mal à convaincre qu’il cherche la rupture.