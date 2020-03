Nouveau cas de coronavirus – LA FIEVRE GAGNE TOUBA : Le malade interné à Fann, sa famille en quarantaine dans la capitale du Mouridisme

Le premier Sénégalais atteint du Covid-19 a été signalé, hier, par les autorités sanitaires. Il s’agit d’un compatriote résidant en Italie où tout le pays a été placé en quarantaine. Un confinement imposé à cause du nombre de décès qui était, ce mardi, à 168 décès supplémentaires, selon Rfi, avec plus de 10 000 cas de coronavirus.

D’après le ministère de la Santé et de l’action sociale, le premier cas positif sénégalais est arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l’Aéroport international Blaise Diagne. Il a été consulté, le mardi 10 mars 2020, au lendemain de l’apparition de ses premiers symptômes. Et il a été, «immédiatement» prélevé et isolé selon toujours les services du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Ceux-ci informent que le malade est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann.

Pour la journée d’hier, le ministère de la Santé et de l’action sociale informe dans un communiqué que 7 autres cas suspects ont été testés négatifs. Le département ministériel donne, par ailleurs, des nouvelles rassurantes concernant la ressortissante britannique, hospitalisée aussi au service des maladies infectieuses de Fann. Le deuxième test de contrôle effectué sur elle, détaille le communiqué, est revenu négatif. «La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d’hospitalisation dans les heures qui suivent (Ndlr, hier mercredi)», informe encore le ministère. Celui-ci retient que le Sénégal, à la date d’hier, compte trois cas positifs au Covid-19. L’état clinique des deux autres patients précédemment déclarés positifs est stable, renseignent les services du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.































Le Quotidien