Nouveaux alliés du président : oui, mais…Par Oumar Sow

Le Président Macky Sall, notre leader, est en train de s’ouvrir à de nouveaux alliés. L’arrivée de l’ancien ministre Modou Diagne Fada en est la plus récente séquence. Et, on annonce d’autres, politiques et non politiques. Cette démarche est importante et à saluer, parce que matérialisant une logique de rassemblement attendue du président. Mais, il y a un…mais. Il est en effet opportun de se demander si, parallèlement, cette volonté d’ouverture du président ne pas le doigt sur la plaie, béante, de la faiblesse de son parti, pour être le socle de son objectif à la prochaine présidentielle : la réélection et un second mandat. C’est d’ailleurs l’occasion pour nous de réitérer une conviction très souvent plaidée ces temps-ci. N’est-il pas temps de revoir ce qui n’a pas marché depuis notre avènement au pouvoir en 2012 dans le fonctionnement de notre parti ? Quels doivent être notre rôle et attitude vis-à-vis de ces nouveaux alliés ? Engagé aux côtés du président, et sans relâche depuis toujours, notre avis est que bien des problèmes de l’Apr trouvent leurs gênes dans ce qui semble érigé en système de laisser-aller. Avec, entre autres, une absence de sanctions à l’endroit de responsables incapables de mobiliser le moindre électorat, le parachutage, les nominations à l’aveugle. Au finish, le président se rend compte que son parti ne cesse de reculer. Une des solutions pour la reconquête du pouvoir passe par l’accueil de nouveaux alliés. Que nous saluons, non cependant sans appeler à revoir le fonctionnement de l’Apr. Parti qui, quoi qu’il advienne, restera son terreau politique, et fera à son endroit preuve fidélité et de loyauté. *Coordonnateur de la Cojer Gabon !