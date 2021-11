Nouvel album de Youssou Ndour – Une séance d’écoute pour la presse écrite organisée

Youssou Ndour en avait fait l’annonce depuis la Korité. Pour ses fans, le roi du mbalax avait annoncé la mise dans les bacs de trois nouveaux albums. Profitant de la crise du Covid 19 et de l’impossibilité pour les artistes de se produire, il avait déclaré qu’il ferait paraître pas moins de trois albums. Le premier d’entre ces trois albums vient d’être produit sous le titre de "Mbalax".

Pourquoi seulement la presse écrite a été invitée pour cette séance d’écoute ? Selon Bouba Ndour, producteur de cet album, c’est parce que la presse culturelle n’écrit pratiquement plus. A l’en croire, les journalistes culturels sont inscrits aux abonnés absents depuis plusieurs mois. C’est ainsi qu’ils ont été les seuls invités afin qu’ils puissent se remettre à la tâche.

Pour ce premier album d’entre les trois prévus, le roi You n’a pas fait les choses à moitié. Il propose à ses fans au moins de 12 titres non sans avoir rendu un hommage mérité à son plus que frère Thione Seck dans cet "opus personnel".

L’album sera sur le marché ce vendredi. Et à l’occasion, roi You a encore innové en invitant de grands noms de la musique africaine, nos cousins maliens en particulier dont Balla Diabaté, le frère de Toumani.