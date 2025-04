Nouvel incendie à Sandaga : les commerçants crient leur détresse et chiffrent déjà les pertes à plusieurs millions de FCFA

Un nouvel incendie s’est déclaré dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 avril au marché Sandaga de Dakar. Les sapeurs-pompiers ont finalement dû démolir le bâtiment pour venir à bout des flammes.



Selon les premières informations, seule la boutique de Mor Talla Sandaga aurait été touchée. Pourtant, le constat sur place est tout autre : plus d’une dizaine de magasins ont été entièrement ravagés.



Les victimes, encore sous le choc, ignorent pour la plupart l’ampleur des pertes, mais les estiment déjà à plusieurs millions de FCFA.



Ce lundi 7 avril, le site a été bouclé par la police, perturbant l’activité des commerçants et vendeurs ambulants des alentours, qui ressentent déjà les conséquences de cette mesure.

Après plusieurs incendies dans la même zone, commerçants et marchands ambulants interpellent les autorités pour qu’une solution durable soit enfin trouvée à ces drames devenus récurrents.































Dakaractu.com