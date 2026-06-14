OACI : LE GÉNÉRAL EL HADJI NIANG PREND LES COMMANDES DE LA REPRÉSENTATION SÉNÉGALAISE

Le Général de brigade aérienne El Hadji Niang a été nommé représentant du Sénégal auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), consacrant ainsi le parcours d’un officier supérieur reconnu pour sa contribution au développement de l’aéronautique nationale.



Pilote chevronné totalisant plusieurs milliers d’heures de vol sur différents types d’aéronefs, notamment au sein de l’Escadrille présidentielle, l’ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air succède au Général Pereira à ce poste stratégique auprès de l’institution onusienne chargée de la régulation de l’aviation civile mondiale. Au cours de son mandat à la tête de l’Armée de l’air, le Général Niang a joué un rôle déterminant dans la montée en puissance des capacités aériennes du Sénégal. Cette dynamique s’est traduite par d’importants investissements, l’introduction de nouvelles technologies, le renforcement de la formation des pilotes et techniciens ainsi que le développement de la coopération militaire.



En prélude à sa prise de fonction, AIBD SA a organisé, vendredi à Diass, une cérémonie de reconnaissance en son honneur. La rencontre a réuni le personnel de l’entreprise ainsi que son directeur général, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, qui a salué le parcours remarquable du Général Niang et son engagement constant en faveur du rapprochement entre l’Armée de l’air et les acteurs de l’aviation civile.



Le directeur général de AIBD SA a particulièrement mis en avant la coopération développée autour de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (AIMAC). Grâce à ce partenariat, de nombreux pilotes, techniciens de l’aviation civile et sapeurs-pompiers d’aérodrome ont bénéficié de formations contribuant au renforcement des ressources humaines du secteur aéronautique national. Très ému par cet hommage, le Général Niang a exprimé sa gratitude à l’endroit de AIBD SA pour ce qu’il a qualifié de « témoignage de fraternité et d’estime ». Il a également rappelé son implication dans les différentes étapes de réalisation de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), depuis le lancement des travaux jusqu’à son inauguration.



Visionnaire, l’officier général s’est aussi distingué par son intérêt précoce pour les technologies émergentes, notamment les drones, dont il a encouragé le développement et l’intégration dans les opérations modernes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux acteurs sénégalais du secteur.



Désormais appelé à défendre les intérêts du Sénégal au sein de l’OACI, le Général El Hadji Niang a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement en faveur du développement de l’aéronautique et de l’aviation civile sénégalaises, dans un contexte marqué par les ambitions croissantes du pays en matière de transport aérien et de formation spécialisée.



















































Rts