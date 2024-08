OFNAC | SERIGNE BASSIROU GUÈYE CONFIRME LES DÉCLARATIONS DE PATRIMOINE DE TOUS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CERTAINS DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Serigne Bassirou Guèye, président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a déclaré ce mardi que le Premier ministre Ousmane Sonko et l’ensemble des membres de son gouvernement, ainsi que certains directeurs généraux, ont procédé à la déclaration de leur patrimoine.



Cette déclaration a été faite lors d’un atelier de vulgarisation des nouveaux textes modifiant la loi portant création de l’Ofnac et la loi sur la déclaration de patrimoine. Cet atelier a été organisé à l’intention des professionnels des médias afin de mieux faire connaître les réformes législatives en matière de lutte contre la corruption et de transparence dans la gestion des biens publics.



“Le Premier ministre et l’ensemble des ministres ont fait leur déclaration de patrimoine ainsi que certains directeurs généraux”, a affirmé M. Guèye. Il a souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre des obligations légales et morales des responsables publics, visant à garantir une gouvernance transparente et responsable.



À l’instar des membres du gouvernement, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est déjà acquitté de sa déclaration de patrimoine. Celle-ci a d’ailleurs été rendue publique il y a quelques jours, marquant une étape importante dans l’engagement de l’État en faveur de la transparence et de l’éthique dans la gestion des affaires publiques.



“Ces nouvelles dispositions légales visent à renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions et à promouvoir une culture de la responsabilité et de la probité chez les acteurs publics”, a expliqué Serigne Bassirou Guèye. Il a également indiqué que l’Ofnac continuera à travailler étroitement avec tous les acteurs concernés pour assurer le respect de ces lois et la prévention de la corruption.



L’atelier de vulgarisation a également été l’occasion pour l’Ofnac de présenter les modifications apportées aux lois régissant l’institution et la déclaration de patrimoine. Ces changements visent à élargir le champ d’application des lois, à renforcer les mécanismes de contrôle et à améliorer la transparence dans la déclaration des biens des responsables publics.



Les professionnels des médias présents à l’atelier ont été encouragés à jouer un rôle actif dans la diffusion de l’information et à sensibiliser le public sur l’importance de la déclaration de patrimoine et de la lutte contre la corruption. “Les médias ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de la transparence et de l’intégrité au sein de la société”, a conclu M. Guèye.





















































































Rts