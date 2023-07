ON DIT QUOI / Non candidature de Macky Sall en 2024 : Les Sénégalais partagés entre tristesse, fierté et surprise

Un sujet qui a longtemps suscité le débat sur la scène politique, à savoir la candidature pour un 3ème mandat du président Macky Sall, vient d’être clos.

Ce dernier a fait face à la nation sénégalaise pour dire non, et compte se limiter à 2 mandats comme il l’avait promis à l’entame de sa mission en tant que président de la République.

Une réponse qui, au delà de surprendre plus d’un, a suscité auprès de certains un sentiment de de tristesse, de regret et auprès d’autres, une fierté, car qualifiant ce geste de grandeur, de bravoure digne d’un homme politique exemplaire.

À présent que les dés sont jetés, une large palette de candidats est attendue aussi bien du côté de la mouvance présidentielle que du côté de l’opposition.

Cependant, tenant compte des avis recueillis, beaucoup de sénégalais sont conscients à présent du profil qui convient pour la bonne marche du pays et au profit de tous. Toutefois, il salue le travail et les multiples réalisations de l’actuel président de la République et recommandent à son successeur d'élever la barre...



































































DAKARACTU