ONAS- Le Dg, Lansana Sakho sur siège éjectable?

C'est la question qui occupe les débats dans les salons, bus, cérémonies, mondanités, entre autres cadres fréquentés par le "cercle des informés de Dakar". Ce, compte tenu de l'attitude récente de "l'homme fort du pays" (le chef de l'Etat). Qui, aussi bizarre que cela puisse paraitre, a récemment écourté son séjour au Congo pour rentrer au bercail. Aussitôt arrivé, le Pr Sall a convoqué une réunion du Conseil des Ministres et c'est pour taper du poing sur la table.



En effet, le Chef de l’Etat a évoqué, au cours de cette réunion, les fortes pluies relevées ces derniers jours sur toute l’étendue du territoire national, ainsi que les inondations et dégâts matériels qu’elles ont provoqués dans de nombreuses localités du pays.

Il a rappelé aux membres du Gouvernement impliqués, l’urgence de prendre toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services, afin d’amplifier l’exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées.

Il a également demandé à tous les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour apporter immédiatement l’assistance adéquate aux populations sinistrées.

Il a notamment instruit le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement d’engager l’audit technique de tous les ouvrages d’assainissement sous le contrôle de l’ONAS et d’entreprendre l’exécution d’un plan de réhabilitation des infrastructures concernées.





"Moi, en tout cas, c'est le dg de l'Onas, Lansana Sakho qui me saoule avec ses sorties intempestives dans la presse et des communiqués à n'en plus finir avant l'hivernage sur les milliards investis. Et, le gars, qui devrait être renvoyé continue de plus belle sa campagne de com. Que de la théorie. Les populations n'ont pas, du tout alors été satisfaits de cette institution. Il suffit que le ciel ouvre ses vannes sur la capitale sénégalaise pour que Dakar renoue de plus belle avec les inondations, occasionnant de nombreux désagréments. Presque tous les quartiers se retrouvent submergés. Le spectacle est le même, aucun changement, c'est la même souffrance. Les Sénégalais pataugent et crient leur ras-le-bol. Ils pointent du doigt les autorités étatiques. Et pourtant, pour résoudre ce problème, pas moins de 66 milliards ont été engloutis dans des programmes et autres initiatives depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Macky a donc raison de demander un audit technique de tous les ouvrages d'assainissement. Il gagnerait pendant qu'il est encore temps à virer les fautifs" peste un vieux citadin rencontré vers le canal de Fass



Quoi qu'il en soit, le DG de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) Lansana Gagny Sakho, qui communique à outrance, gagnerait, pendant qu'il est encore temps, à trouver une solution à l'équation des populations de Yoff Apecsy.

En effet, ces dernières, très remontées de l'odeur nauséabonde qu'elles respirent à cause des eaux usées, sont spontanément descendues dans la rue. Et, c'est pour barrer toutes les voies menant à la dite cité.

En somme, Apecsy, lasse de courir derrière l'Onas exige d’avoir au moins un accès à un assainissement durable et hygiénique.





C'est dire...