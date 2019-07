OUSMANE TANOR DIENG, UN "PATRIOTE" ET PÈRE ’’EXCEPTIONNEL’’, SELON SES ENFANTS

Les funérailles du président du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Ousmane Tanor Dieng, ont été l’occasion pour ses enfants de rendre hommage dans un poème au ’’patriote’’ et père "exceptionnel’’ qu’a été le défunt secrétaire général du Parti socialiste.



"Mon père était un patriote qui portait son Sénégal dans le cœur et à ses yeux, toujours l’intérêt de la nation primait", a déclaré l’aîné de la fratrie Pape Birane Dieng, qui lisait un poème dédié à leur père par les fils du défunt secrétaire général du Parti socialiste.



Ousmane Tanor Dieng fut "un homme d’Etat conscient de son sacerdoce et qui vouait un respect profond à la République, ses règles et ses principes. Un républicain qui devait tout à la République qu’il a servie jusqu’à son dernier souffle", ont-ils témoigné.



"Mon père est un enfant de Nguéniène, fier de ses origines ; un sérère profondément ancré dans ses valeurs de loyauté et de dignité. Un homme généreux qui aidait son prochain sans bruit, toujours dans la discrétion", a ajouté Pape Birane Dieng, au nom de ses frères.



Ils assurent que leur défunt père était "un papa exceptionnel et un grand-père aimant, surtout un croyant fervent, toujours stoïque et inébranlable, car acceptant le décret divin".



"Un grand homme s’en est allé, élégante fut sa révérence", a conclu le fils-ainé d’Ousmane Tanor Dieng qui, au nom de la famille du défunt, a fortement remercié le président Macky Sall pour son du début à la fin de cette "douloureuse épreuve".



Avant sa mort, Ousmane Tanor Dieng "a regretté de ne pouvoir poursuivre son compagnonnage avec le président (Sall), alors qu’il tenait tant l’accompagner pour la réalisation de ses projets pour le Sénégal’’, a rapporté son fils aîné.











aps