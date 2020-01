Opération de Sécurisation d'envergure à Dakar- 152 personnes arrêtés, Plus de 50 kg de chanvre indien saisis, ...

Dakarposte a appris qu'une opération de grande envergure avec érection de check-points a été menée dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier 2020, de 20 heures à 07 heures, dans tout le secteur du Service Régional de Sécurité Publique (Dakar, Pikine, Rufisque)



Les grottes de la corniche Est et de la corniche Ouest ainsi que les coins et recoins de Sandaga, réputés zones criminogènes, entre autres secteurs réputés malfamés de la banlieue dakaroise ont été fouillés de fond en comble par les forces de sécurité.



152 personnes ont été interpellées, et ce, pour divers délits.

Il nous revient, en effet, que certains sont tombés dans la nasse des limiers pour vérification d'identité, d'autres pour détention et trafic de chanvre indien, usage du tabac dans un lieu public, racolage, violences a ascendance et détention d’arme blanche, ivresse publique, tentative de viol...



De la drogue a été saisie. En effet, pas moins de 50 kg de chanvre indien et plus 31 cornets et 02 joints d' "Indian hemp" sont actuellement sous scellés au niveau de la Police



Du Plateau, en passant par la Médina, Fass, Gueule Tapée, Colobane, cette opération de rafles a compté sur les effectifs de différents commissariats de la capitale Sénégalaise.



Cette opération de Sûreté Urbaine a été dirigée de mains de maître par le tout nouevau commissaire central de Dakar, Elhaj Cheikh Dramé , qui avait à ses côtés le chef de la sûreté urbaine Bara Sankharé entre autres officiers de la police Sénégalaise