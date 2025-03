Opération de sécurisation : 1.489 individus interpellés par la police nationale

Durant la semaine écoulée, les forces de sécurité ont mené plusieurs opérations de grande envergure sur l'ensemble du territoire national. Elle a abouti à l'interpellation de 1.489 individus repartis comme suit : 764 pour vérification d'identité, 164 pour nécessité d'enquête, 226 pour ivresse publique et manifeste, 116 pour usage de drogue, 85 pour vol et 15 pour association de malfaiteurs.





La police nationale s’engage à maintenir ces opérations qui consistent à assurer la sécurité publique et la lutte contre la criminalité.







































Dakaractu