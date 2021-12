Opération de sécurisation à Koki (Louga) : La gendarmerie interpelle 40 personnes

En prélude à la ziarra annuelle de Koki prévue le 26 décembre prochain, la gendarmerie de la localité a initié une vaste opération de sécurisation dans les communes de Ndiagne, Guet Ardo, Thiamène et Koki. Au total, 40 personnes ont été interpellées pour vérification d’identité et 03 véhicules immobilisés pour défaut de présentation des pièces afférentes à la circulation. Les forces de l’ordre sous la houlette du commandant Diallo sont à pied d’œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la localité religieuse distante de 30 km de Louga, en amont et en aval. Il faut signaler que la ziarra annuelle de Koki draine chaque année plusieurs milliers de pèlerins qui viennent dans cette cité religieuse pour y effectuer leur ziar.