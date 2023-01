Opérations militaires en Casamance : L’Armée confirme le décès d’un commando et fait état de sept blessés

Après une semaine d’intenses bombardements de bases d’éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), la grande muette fait le point.



Dans un communiqué signé par la DIRPA, l’Armée informe avoir perdu au combat le soldat de 2ème classe, Waly Faye, du Bataillon de commandos. Sept blessés, dont six légers pris en charge et déjà sortis de l'hôpital militaire de Ziguinchor. Un blessé a été évacué par voie aérienne et est présentement en soins à l'hôpital Principal de Dakar.



La DIRPA précise que ce présent communiqué est le lieu de rappeler que les Armées restent plus que jamais déterminées à poursuivre ces actions de sécurisation et à préserver, à tout prix, l'intégrité du territoire national.























































dakaractu