Orange, Yas, Expresso : les tarifs poursuivent leur baisse au premier trimestre 2026

Selon une étude conjointe de l’Agence nationale des statistiques et de la Démographie (ANSD) et de l’Autorité de régulation des Télécommunications et des postes (ARTP), les tarifs des services mobiles ont enregistré un nouveau repli significatif de 10,9 % par rapport au trimestre précédent.



La tendance à la baisse se confirme sur le marché de la téléphonie mobile. Après avoir déjà enregistré un recul de 5,3 % en fin d’année 2025, les prix des services mobiles ont capitulé de 10,9 % au premier trimestre 2026 (par rapport au quatrième trimestre 2025).





Une bouffée d’oxygène pour le portefeuille des consommateurs, portée en grande partie par des offres agressives sur le segment de la data.



Orange mène la danse de la baisse



Dans le détail, la dynamique varie selon les opérateurs, mais une constante demeure : les gros consommateurs de données internet sont les grands gagnants de cette guerre des prix.



L’opérateur historique Orange affiche la baisse la plus spectaculaire avec un plongeon de 17,2 % de ses tarifs en rythme trimestriel.



Cette évolution s’explique par des réductions massives ciblant les profils à forte consommation de données : profil 1 (-19,2 %), profil 4 ( -44,4 %), Profil 7 ( -32,2 %).



Cette chute est principalement attribuée au renforcement des enveloppes de données (data) incluses dans plusieurs de ses offres, améliorant ainsi le rapport qualité-prix pour les usagers.



Free (Yas), une baisse modérée mais ciblée



Chez le second opérateur du pays, Yas, la baisse globale est plus timide, s’établissant à 1,8 % sur le trimestre. Pourtant, à l’instar d’Orange, ce sont les profils « gros consommateurs de données » (qui représentent plus de 57 % de sa base clients) qui portent cette baisse : profil 1(-20,0 %), profil 4 (-16,7 %), profil 7 (-16,7 %).



À l’inverse, les profils 2 et 3 (gros consommateurs de voix mais faibles en data) subissent de fortes hausses, respectivement de 100,0 % et 50,0 %. Sur un an, les prix globaux de Yas reculent tout de même de 3,8 %.



Expresso, la data en baisse, la voix en hausse



Du côté d’Expresso, la baisse trimestrielle moyenne s’élève à 3,5 %. Là encore, l’introduction de nouvelles offres commerciales couvrant l’ensemble des besoins des consommateurs a bousculé la grille tarifaire.



Pour les baisses seuls les profils 4 et 7 (forte consommation de data, moyenne/faible consommation de voix) profitent d’un recul de 33,3 %.



Concernant les hausses, à l’image de son concurrent Yas, Expresso a revu à la hausse (+50,0 %) les tarifs des profils 2 et 3 (forte voix, faible data).



Malgré ces ajustements à la hausse sur la voix, Expresso affiche un net recul de ses tarifs en glissement annuel, avec une baisse de 10,2 % par rapport au premier trimestre 2025.







































Walf

