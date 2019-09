Oumar Sarr et Co à Saint Louis pour... (IMAGES)

Dakarposte a appris (images à l'appui) qu'une délégation de ce que d'aucuns appellent prosaïquement " les frondeurs du Pds", pardon de l'alliance Sugali Soppi s'est rendue ce mercredi dans la ville de Saint Louis pour les besoins du "magal des 2 rakkas". Il nous revient que la délégation est conduite par Oumar Sarr et Me Amadou Sall. Sur place, ils ont êtes reçu par Amath fall braya. Nous avons appris qu'ils ont aussi rencontré les membres et dirigeants du "kourel" des "deux rakkas"



Le Magal des deux rakkas, qui se tient annuellement le 5 septembre à Saint-Louis, rassemble des dizaines de milliers de disciples de la confrérie mourides et de musulmans en général.



L’évènement célèbre la prière que le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, avait effectuée, le 5 septembre 1895, dans le palais du gouverneur colonial, à Saint-Louis.