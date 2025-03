L’ancien ministre Oumar YOUM a adressé une lettre ouverte au ministre Birame Souley DIOP, exprimant de vives critiques à l’égard de la proposition de loi d’interprétation de la loi d’amnistie. Il accuse Diop de duplicité et de chercher à protéger les auteurs de délits et de crimes de son camp politique.



Une loi d’interprétation « hideuse » pour protéger les « malfaiteurs »







Oumar YOUM à Birame Souley DIOP : « Vous cherchez à protéger des casseurs, pilleurs, délinquants et auteurs de crimes »

mars 15, 2025 Temps de lecture :3 minutes de lecture

Selon Oumar YOUM, la proposition de loi d’interprétation n’est qu’un moyen de « mettre sciemment à l’abri de toutes poursuites les auteurs d’infractions délictuelles et criminelles » proches du pouvoir. Il dénonce une tentative de « régulariser un mécanisme d’indemnisation illégitime et scandaleux » au profit de ces personnes.



Des questions sur la « réparation » des victimes



YOUM s’interroge sur la nécessité d’inclure le droit à la réparation des victimes dans la proposition de loi. Il demande : « Qui sont ces victimes ? Peut-on être victime sans être un tiers aux événements amnistiés ? Où est la cohérence ? » Il estime que l’amnistie devrait suffire à effacer les sanctions pénales, sans accorder de « réparation » supplémentaire aux auteurs des faits amnistiés.



Oumar YOUM rappelle que Birame Souley DIOP, alors dans l’opposition, avait appelé à l’abrogation pure et simple de la loi d’amnistie. Il l’accuse de reniement et de chercher à « consolider partiellement l’amnistie » qu’il avait auparavant « rejetée » et « honnie ».



Une justice sélective et discriminatoire



YOUM dénonce une « justice sélective » et une « discrimination » qui rompent l’égalité des citoyens devant la loi. Il reproche à Diop de vouloir « protéger des casseurs, pilleurs, délinquants et auteurs de crimes » sans jamais avoir dénoncé leurs actes.



Un appel à l’abrogation de la loi d’amnistie



L’ancien ministre exhorte Birame Souley DIOP à respecter ses engagements et à abroger la loi d’amnistie. Il propose une alternative : « Le Pardon pour tous sinon à personne ! » Il estime que cette position est « juste, impartiale, équitable et désintéressée ».



Des accusations de mensonge et de manipulation



Il accuse Biram Souleye DIOP de « mensonge », de « déni », de « calomnie », de « médisance » et de « manipulation ». Il l’invite à « renoncer au mensonge » et à emprunter « le chemin de la vérité, de la justice et de la droiture ».



YOUM critique la « politique-spectacle » de Diop et l’accuse d’utiliser la « disparition tragique de Fulbert et Didier » comme un « fonds de commerce politique ». Il appelle au respect des institutions et à la dignité républicaine.



Un appel à agir en « homme d’État »



Oumar YOUM exhorte Birame Souley DIOP à se comporter en « homme d’État » et à « rendre compte de l’évolution de l’enquête sur ces dossiers ». Il lui souhaite de « renoncer d’ores et déjà au mensonge » et de suivre « le chemin de la vérité, de la justice et de la droiture ».

































