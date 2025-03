Ousmane SONKO invite le secteur privé à soutenir les jeunes innovateurs

Ce Jeudi 20 mars 2025, le chef du gouvernement, Ousmane SONKO, a lancé un appel au secteur privé pour qu’il soutienne davantage les jeunes innovateurs dans la recherche et l’élaboration de solutions technologiques avant-gardistes.



« Il ne s’agira pas seulement de l’État. Les startups ont besoin de partenariats avec un secteur privé conscient des enjeux, qui accompagne les jeunes inventeurs », a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de remise de chèques aux lauréats et finalistes du Gov’Athon 2024. Cette compétition vise à encourager l’innovation technologique au service du développement national.





Dans cette compétition, parmi les 120 projets de départ, douze ont été sélectionnés pour leur structuration et innovation en matière d’amélioration de la qualité des services publics. De plus, trois d’entre eux ont reçu des prix.



Le chef du gouvernement a, dans le même temps, rappelé que l’économie de demain repose sur le numérique, appelant les acteurs privés à soutenir les jeunes innovateurs en leur offrant encadrement, financement et stabilité.



« Le secteur privé ne fait rien pour rien, mais il faut qu’il sache qu’il y aura des retombées. Les plus grandes multinationales ont souvent démarré dans un garage, puis ont été soutenues par le privé pour devenir ce qu’elles sont aujourd’hui », a-t-il souligné.



Ousmane Sonko a également insisté sur la souveraineté économique et technologique du Sénégal, appelant à se départir de la dépendance dans les solutions étrangères, sans pour autant nier l’importance de partenariats stratégiques.







































Walf