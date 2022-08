Ousmane Sonko: Haro sur les assassins de François Mancabou, Idrissa Goudiaby et Abdallah Diatta.

J’ai été présenter mes condoléances à la famille de François Mancabou ce jour 19 Août 2022.

J’ai trouvé des parents et proches dignes, croyants et surtout déterminés à aller jusqu’au bout pour que la lumière soit faite et que les assassins de François soient identifiés, arrêtés, jugés et condamnés.

Nous leur avons assuré de notre soutien inconditionnel et de notre entière solidarité afin que l’impunité cesse et que les crimes d’état soient punis sans concession.

Haro sur les assassins de François Mancabou, Idrissa Goudiaby et Abdallah Diatta.

#Haro sur les bouchers de mars 2021