Ousmane Sonko : « Notre présence ici suffit à indiquer que l’heure est grave. Le président a répondu à toutes les questions que l’on avait... »

Le président du parti Pastef-Les Patriotes, est revenu largement sur son entretien avec le président Macky Sall.

D’emblée, Ousmane Sonko s’est expliqué sur les raisons de sa présence en disant que quand le pays a besoin de ses fils, il faut avoir un esprit de dépassement et transcender les rivalités politiques pour répondre à l’appel.

Il est revenu aussi sur le contenu de son entretien avec le président Macky Sall, surtout sur l’enveloppe des 1.000 millards annoncée hier par le chef de l’Etat. Ousmane Sonko de dire qu’il était venu avec plusieurs questions et que le président Macky Sall a tenu à répondre à toutes ses questions.

Il a fait part de ses inquiétudes sur la provenance des 1000 milliards, mais aussi sur son utilisation.

Il a indiqué par ailleurs que les mesures prises sur la fiscalité ne sont pas rassurantes et ne le satisfont pas.

Il est aussi revenu sur les 50 millards destinés aux Sénégalais jugeant que c’était peu.

Néanmoins, Ousmane Sonko de saluer les mesures prises par le président de la République Macky Sall qui veut un consensus dans la gestion de la crise. Il a appelé les Sénégalais à respecter les mesures d’hygiène et à suivre les recommandations des médecins qu’il a félicités au passage.

Il a indiqué également être venu avec des propositions qu’il a faites au président Macky Sall pour lutter efficacement contre le coronavirus.

Il terminera par dire qu'il attend la déclinaison des mesures qui ne sont pour le moment que des annonces...



























dakaractu