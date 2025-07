Un incendie galopant aux portes de Marseille, la population invitée à se confiner

La lumière est devenue jaune et le ciel a brutalement changé de couleur à Marseille, enveloppée dans des colonnes de fumées issues d’un violent incendie qui s’est déclaré ce mardi en fin de matinée.

Les flammes sont nées sur la commune des Pennes-Mirabeau, au nord de Marseille, depuis un véhicule en feu au bord de la route. Poussées par un violent mistral, elles ont rapidement gagné le massif forestier et le feu est pour l’heure hors de contrôle.





Des évacuations sont en cours, ont annoncé les pompiers qui font état « de conditions défavorables sur le terrai et d'une vitesse de propagation du feu très rapide ». Deux Canadairs et un avion Dash ont été dépêchés dans l'immédiat pour tenter de contenir l’incendie. Des renforts sont en cours.





Une trentaine d’hectares avaient déjà été touchés juste avant 13 heures, et près de cent une heures plus tard. La préfecture invite les habitants à rester chez eux dans un message diffusé via le dispositif FR Alert alors que l'autoroute A55 a été fermée et le trafic aérien depuis l'aéroport de Marseille-Marignane interrompu.

Des cendres commencent à retomber sur le nord de la ville de marseille et en conséquence la qualité de l'air s'est fortement dégradée, avec des taux très élevésde particules fines.







































20 minutes