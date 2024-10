Ousmane Sonko à Macky Sall et son régime : "Ils se ruent tous aux législatives pour éviter d'être jugés pour haute trahison"

Lors de son meeting, Ousmane Sonko s'en est encore pris à l'ancien président Macky Sall et les membres de son gouvernement, qu'il avait accusé d'avoir falsifié les chiffres du pays. Selon le leader de Pastef et Premier ministre, Macky Sall est tête de liste de la coalition Takku Wallu avec ses hommes pour éviter d'être jugé pour haute trahison.



"La note du Sénégal a été dégradée de plus de 10 points car les chiffres ont été falsifiés. Ils n'avaient pas confiance en leur propre population. Si ce n'est pas de la haute trahison... S'ils se ruent tous dans ces élections législatives, c'est pour éviter d'être jugés par haute trahison. Ils le savent. Et c'est pourquoi cette élection est très importante car ils doivent répondre de leur acte", a fait savoir Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef dit également qu'il ne sera pas satisfait si son parti remporte les élections avec une majorité de seulement 2 ou 3 députés. "Nous voulons une majorité écrasante pour permettre au président Bassirou Diomaye Faye de dérouler sa politique".



Ousmane Sonko a également taxé Amadou Ba de "pilleur" avant d'annoncer qu'il devrait lui aussi être poursuivi pour avoir été ministre des Finances du Sénégal ainsi que Premier ministre.

























































seneweb