Ousmane Sonko condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation

C’est en l’absence d’Ousmane Sonko que s’est tenu ce procès, après trois reports. Pour les avocats de Mame Mbaye Niang, le jugement est une « victoire ». Et c’est aussi une « décision mesurée », un « verdict d’apaisement » selon Maître Pierre Olivier Sur, car Ousmane Sonko « ne perd pas ses droits civils et politiques ». La condamnation ne l’empêche donc pas d’être candidat à la présidentielle. Ce que confirme un avocat de la défense.



Des avocats d'Ousmane Sonko dénoncent une violation des droits de la défense

Des avocats d’Ousmane Sonko qui avaient quitté la salle d’audience avant le jugement. Ils ont notamment dénoncé une violation des droits de la défense, avec la suspension d’un des leurs par l’ordre des avocats, et le refoulement la nuit dernière de l’avocat français Me Juan Branco à l’aéroport de Dakar. Aucun motif officiel n’a été avancé à ce stade.



Le jugement a été rendu dans une tribunal et une capitale placée sous très haute sécurité. Dakar a tourné au ralenti, avec commerces et écoles fermées, transports suspendus, ou encore interdiction de circuler pour les motos par crainte de troubles.



Une autre procédure judiciaire vise Ousmane Sonko pour des accusations de viols. Aucune date n’a été fixée pour un procès dans ce dossier.





















































rfi