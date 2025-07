Ousmane Sonko continue de tenir les journaux en haleine

Les journaux du week-end continuent d’épiloguer sur la dernière sortie publique du leader de Pastef, le parti au pouvoir, certains anticipant déjà sur de possibles scénarios si Ousmane Sonko venait à quitter ses fonctions de chef du gouvernement.



Ousmane Sonko a écarté, jeudi, toute idée de démission de la tête du gouvernement, réaffirmant son engagement à assumer ses responsabilités tant qu’il continuera à bénéficier de la confiance du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité a exprimé cette position lors de l’installation du conseil national de la formation politique. ‘’Certains ont dit : c’est un homme de principe, il va démissionner si on le pousse à bout. Je dis à ces derniers que je ne démissionnerai pas, je ne bougerai pas’’, a-t-il notamment déclaré.



Intervenant lors d’un long discours en wolof, Ousmane Sonko a insisté sur son devoir et sa responsabilité d’assumer ses charges, rappelant quelques aspects de son rôle dans l’avènement du nouveau pouvoir.



‘’J’ai désigné un candidat, j’ai battu campagne avec lui. Ensuite, j’ai dirigé la liste lors des élections législatives et battu campagne dans des conditions parfois très difficiles. En conséquence, qui peut revendiquer plus que moi ce qu’on a aujourd’hui ?’’, s’est-il interrogé.



Il a assuré qu’il continuera à diriger le gouvernent jusqu’à ce que le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, lui retirera sa confiance. ‘’Théoriquement je suis le chef de la majorité parlementaire. Je vais retourner à l’Assemblée nationale si je quittais le poste de Premier ministre’’, a-t-il fait savoir.



‘’Je n’irai nulle part. Le jour où le président de la République m’appelle et me dit que je ne mérite plus d’être son Premier ministre, je rendrai le poste et retournerai à l’Assemblée nationale’’, a indiqué Ousmane Sonko.



Cette sortie publique du président du parti au pouvoir, qui a sans doute pris de court bon nombre d’acteurs, a donné du grain à moudre aux journaux, les poussant à anticiper le futur au cas où le chef du gouvernement choisissait de retrouver son siège de député à l’Assemblée nationale. Certaines parutions y voyant déjà les germes d’un malaise dans les relations entre les deux visages du pouvoir exécutif au Sénégal. Sud Quotidien n’hésite pas parler de ‘’polémique’’.



‘’La déclaration du président du parti Pastef faite le jeudi 10 juillet 2025, lors de l’installation du Conseil national de sa formation politique, continue d’alimenter les polémiques. Elle relance notamment le débat sur sa situation à l’Assemblée nationale : a-t-il suspendu ou démissionné de son mandat de député ? Son entourage privilégie la thèse d’une suspension, qui lui permettrait de retrouver son siège s’il quittait le gouvernement. Dans les rangs de l’opposition, nombreux sont ceux qui estiment qu’il a bel et bien renoncé définitivement à son mandat parlementaire’’, lit-on dans les colonnes de la publication.



Pour L’Observateur, le chef du gouvernement, dans la perspective d’un retour à l’Assemblée nationale, se retrouve dans ‘’entre-deux juridique délicat’’. Le quotidien va plus loin dans son analyse de cette donne politique, en se projetant sur les ‘’conséquences d’un clash au sommet de l’Etat’’.



‘’Longtemps présagée, la rupture semble se dessiner au cœur du duo au pouvoir. La dernière sortie du Premier ministre fait entrevoir une certaine tension avec le président Bassirou Diomaye Faye. Une éventuelle crise dont les conséquences seraient néfastes pour le pays’’, croit savoir le journal.



Une crise au sommet de l’Etat que Walf Quotidien semble vouloir déceler à travers ‘’l’accueil glacial’’ réservé au président Bassirou Diomaye Faye, de retour des Etats Unis d’Amérique. ‘’ (…) A sa descente de l’avion présidentiel, il n’a été accueilli que par le gouverneur militaire du Palais de la République. Un fait rare à souligner, survenant quelques heures après que le Premier ministre Ousmane Sonko s’en est pris à lui’’, écrit le journal.



‘’Le Duo rattrapé’’, s’exclame de son côté le journal L’AS visiblement étonné. ‘’Qui aurait imaginé que le duo Sonko-Diomaye allait être secoué sitôt par les vicissitudes du pouvoir ? Le Premier ministre semble aujourd’hui ne pas être satisfait de son ex dauphin, actuellement président de la République, qu’il n’a pas hésité à critiquer publiquement’’, fait observer le journal.



Evoquant cette situation, Enquête pousse son analyse en proposant un retour les duos de pouvoir au Sénégal. Le journal souligne que depuis l’indépendance, la structure bicéphale du pouvoir exécutif a souvent donné lieu à des tensions, des confrontations, voire des ruptures brutales.



‘’Le tandem président de la République-Premier ministre, loin d’être un compagnonnage harmonieux, a généralement été un rapport de forces, de cohabitation forcée ou d’équilibre instable’’, rappelle la publication.



Pendant ce temps, Le Quotidien, jetant un regard sur le fonctionnement du parti au pouvoir, tire la conclusion qu’Ousmane Sonko en est ‘’l’unique voie’’.































































aps