Ousmane Sonko répond à Amadou Ba : « Si force devait rester à la loi, il serait actuellement devant la justice pour expliquer l’origine de sa fortune… »

Le leader du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité s’est rendu ce mardi aux Parcelles Assainies pour rencontrer le maire Djamil Sané. L’objectif de l’édile de Ziguinchor dans cette partie de la banlieue était de retrouver le conseil municipal et d’échanger sur de possibles partenariats dans le cadre de l’intercommunalité. Mais c’est un bon prétexte pour Ousmane Sonko, de venir dans la localité de l’actuel Premier ministre Amadou Ba, et de lui lancer une pique. Le leader de Pastef, devant quelques militants, s'adresse directement à Amadou Ba : « Je le connais très bien. C’est un peureux. Il dit que force restera à la loi. Il n’avait qu’à aller expliquer devant la justice l’origine de ses milliards », lance le leader de Pastef visiblement en mode provocation chez le Premier ministre.



C’est un message aussi, à l’endroit des responsables politiques de l’Alliance pour la république concernant la mobilisation de dimanche que Sonko a aussi tenu aux Parcelles Assainies : « Ils ont payé les militants pour remplir la manifestation. C’est peine perdue pour eux ! Par contre, les gens viennent nous soutenir par conviction. Macky Sall doit savoir que les sénégalais lui ont tourné le dos », avertit le leader de Pastef.

























































































dakaractu